Оторвало шасси: в РФ произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом

ЧП с самолетом в РФ / Telegram-канал Mash

В Российской Федерации в воскресенье, 9 февраля, произошло очередное ЧП с самолетом. Так, Боинг-737, совершавший рейс Москва-Усинск, совершил жесткую посадку.

По данным Telegram-канала Mash, самолет авиакомпании Ютейр сел прямо на брюхо. На момент инцидента на борту находилось 94 пассажира и шесть членов экипажа.

Сообщается, что во время захода на посадку у лайнера возникли проблемы с шасси, в результате чего он на достаточно большой скорости фактически упал на брюхо и остановился только в конце в конце взлетно-посадочной полосы. При этом передняя часть лайнера ушла в сугроб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой видимости.

В результате инцидента к медикам обратилась только одна женщина с жалобой на травму колена.

По словам пассажиров, во время посадки дул сильный ветер.

"Летели на 595 рейсе. При посадке в городе Усинск повело самолет в метре от земли, был жесткий удар, оторвало шасси и приземлялись только на переднем шасси. Скорость была большая, остановились уже в конце полосы. Пилоты, чтобы уйти от выхода за взлетно-посадочную, ушли в право. Соответственно сломали крыло, топливо вытекало, аварийно эвакуировались. Эвакуация прошла штатно, быстро все среагировали, выходили через левую сторону", - рассказал пассажир злосчастного рейса Александр Панин.

Один из пассажиров заснял момент жесткой посадки самолета в Усинске.

В Сети опубликовали видео эвакуации, снятое одним из пассажиров.

Как ранее сообщал Главред, в аэропорту Стамбула произошло ЧП с самолетом авиакомпании Pegasus Airlines, который выкатился со взлетной полосы, рухнул в овраг и развалился на три части.