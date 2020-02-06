Упал и загорелся: жесткая посадка самолета Pegasus Airlines в Турции попала на видео

Самолет рухнул в Турции 5 февраля / Фото Twitter

В среду, 5 февраля, в аэропорту Стамбула произошло ЧП с самолетом авиакомпании Pegasus Airlines – лайнер выкатился со взлетной полосы, рухнул в овраг и развалился на три части.

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Pegasus Airlines. Ролик опубликовали на YouTube-канале агентства DHA. На кадрах видно, как лайнер приближается к посадочной полосе. В момент посадки он мгновенно загорается и вылетает за пределы взлетки. При этом передняя часть воздушного судна охвачена огнем.

Тем временем стало известно, что в результате ЧП с самолетом в Турции 5 февраля 2020 погибли по меньшей мере 3 человека, еще 179 - пострадали. Всего на борту лайнера находились 6 членов экипажа и 177 пассажиров, они являются гражданами девяти стран. В частности, на борту были граждане Турции (155 человек), США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана. Украинцев среди пассажиров не было.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, трое раненых находятся в реанимации. Жизни других пострадавших ничего не угрожает, сообщает NTV.

По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия – сильный дождь и шквальный ветер.