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Самолет с пассажирами хрюкнулся в Турции и развалился – фото и видео ЧП

5 февраля 2020, 19:00

Пассажирский самолет Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен. Ранены более 20 человек.

Самолет упал в Стамбуле – фото и видео ЧП с пассажирским самолетом Pegasus Airlines
Самолет упал в Стамбуле – фото и видео ЧП с пассажирским самолетом Pegasus Airlines / Reuters

Сегодня, 5 февраля 2020, самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился со взлетки в аэропорту Стамбула, рухнул в овраг, загорелся – и просто развалился на три части.

Все пассажиры эвакуированы, 21 человек госпитализирован. Всего на борту было 177 человек. К счастью, обошлось без жертв.

Лайнер прилетел в Стамбул из Измира.

После ЧП с самолетом все рейсы в аэропорту приостановлены, находящиеся в воздухе самолеты направляются в другой аэропорт.

Уже появились фото и видео аварии самолета в Стамбуле.

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ЧП с пассажирским самолетом в Стамбуле – фото

Самолет упал в Стамбуле – фото и видео ЧП с пассажирским самолетом Pegasus Airlines
Самолет упал в Стамбуле – фото и видео ЧП с пассажирским самолетом Pegasus Airlines

Авария пассажирского самолета в Стамбуле – видео

Ранее самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании МАУ, потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.  Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады. На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

Как писал Главред, ранее была опубликована запись переговоров пилота иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в одно время с крушением Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном, шел на посадку в столице Ирана и видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета.

Позже в Иране отреагировали на обнародованную запись. Директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, обнародованная Киевом информация является частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по аварии. 

самолет Стамбул Новости Турции
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