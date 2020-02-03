Иран обвинил Украину в "сливе" секретных данных по сбитому Боингу МАУ

Боинг МАУ сбили ракетой в Иране / Reuters

В Иране прокомментировали обнародование украинской стороной записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом иранского самолета, который рассказал, что видел ракету, которая сбила самолет МАУ.

Как заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар, обнародованная Киевом информация является частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по аварии.

По его словам, теперь Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию сбития самолета Международных авиалиний Украины, передает Reuters.

"Команда расследования аварии украинского самолета совершила странный шаг, опубликовав секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом. Это действие украинцев привела к тому, что мы не делимся с ними больше никакими доказательствами", - добавил Резайфар.

Читайте такжеОтветный удар: эксперт озвучил пугающую версию гибели Боинга МАУ в ИранеНапомним, ранее была опубликована запись переговоров пилота иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в одно время с крушением Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном, шел на посадку в столице Ирана и видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета.

Как известно, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.