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"Видели вспышку и взрыв": опубликован разговор диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом

2 февраля 2020, 19:56

Иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

самолет МАУ
Самолет МАУ был сбит в небе над Ираном / twitter.com / SZimpas

Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в одно время с крушением Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном, шел на посадку в столице Ирана, видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета.

Как следует из опубликованной ТСН.Тиждень записи переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании, иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

В сообщении подчеркивается, что борт МАУ взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании.

Читайте такжеОтветный удар: эксперт озвучил пугающую версию гибели Боинга МАУ в ИранеПриводится полная расшифровка разговора диспетчера в аэропорту и пилота иранского самолета:

Диспетчер: - Доброе утро, Международные авиалинии Украины 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: - Доброе утро, 3768.

Диспетчер: - Асеман 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: - Нет, сэр?

Пилот EP3768: - Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: - GPS (неразборчиво).

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Пилот EP3768: - По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: - Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: - Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: - Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: - Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: - Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Читайте такжеНа месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский экспертДиспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: - Международные авиалинии Украины 752, прием.

Диспетчер: - Международные авиалинии Украины 752, прием!

Диспетчер: - Международные авиалинии Украины 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: - Асеман 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: - Асеман 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: - Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: - Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: - На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: - Дай Боже!".

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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