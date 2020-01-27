Дело о сбитом Боинге: в Иране рассказали, кто будет расшифровывать "черные ящики"

"Черные ящики" / IRNA

Иранские власти заявили, что заниматься расшифровкой бортовых самописцев ("черных ящиков") Boeing 737-700 авиаперевозчик МАУ, сбитый боевыми ракетами 8 января близ Тегерана, будут специалисты Министерства по вопросам дорог и городского развития страны.

С таким заявлением в понедельник, 27 января, выступил депутат иранского парламента Фараджула Раджаб, задачей Ирана является оставить "черные ящики" у них, сообщает информагентство Tasnim.

"Наша задача – оставить у себя бортовой самописец украинского самолета и проанализировать его здесь", – заявил он.

Напомним, ранее, 10 января, иранские власти объявили о планах вскрытия бортовых самописцев сбитого боевой ракетой потерпевшего украинского лайнера Боинг 737-700 (авиакомпании МАУ). Позднее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил о том, что "черные ящики" будут отправлены в Украину до конца января.