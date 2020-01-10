Крушение Боинга МАУ: Иран принял решение о вскрытии "черных ящиков"

"Черные ящики" Боинга МАУ вскроют в Иране / Reuters

В пятницу, 10 января, в Иране планируют вскрыть бортовые самописцы потерпевшего катастрофу украинского самолета Боинг.

Такую информацию журналистам озвучил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Черные ящики" украинского самолета будут вскрыты сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад", - цитирует иранского специалиста агентство IRNA.

В то же время в Сети появились кадры видеозаписи, на которых запечатлен один из бортовых самописцев рухнувшего украинского лайнера.

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Видео опубликовал иранский новостной канал IRNN. На записи видно, как раскрывается контейнер, в котором помещен один из "черных ящиков" разбившегося самолета МАУ.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

Отметим, что ранее иранская сторона заявляла о том, что готовы обратиться за помощью к России, Канаде, Франции и Украине, если не смогут справиться самостоятельно.

Читайте такжеУкраина просит Канаду подсобить с расследованием катастрофы самолета МАУ в ИранеНапомним, президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.