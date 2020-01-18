Крушение Боинга МАУ: Иран поставил точку в передаче "черных ящиков" Украине

Иран передаст Украине "черные ящики" Боинга МАУ / Reuters

Украине передадут "черные ящики" самолета Международных авиалиний Украины, который 8 января был сбит в результате ракетного удара под Тегераном.

Отправку в Киев бортовых самописцев разбившегося авиалайнера подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, иранская сторона неоднократно проводила встречи с украинской группой экспертов, пишет агентство Tasnim.

Резайефар добавил, что информация из "черных ящиков" не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине, а в случае неудачи бортовые самописцы передадут Франции.

Отмечается, что бортовые самописцы самолета МАУ привезут в Украину до конца января.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.