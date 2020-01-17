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Авиакатастрофа в Иране: причину крушения Боинга первыми обнаружили эксперты из Украины

17 января 2020, 07:08

На найденных личных вещах жертв падения самолета нашли поражающие элементы ракеты или взрывного устройства.

самолет МАУ
Самолет МАУ был сбит в Иране 8 января  / twitter.com / SZimpas

Элемент ракеты, которая сбила самолет Боинг 737 МАУ в небе над Тегераном 8 января, первыми обнаружили украинские эксперты. Им удалось это сделать благодаря личным вещам жертв падения самолета. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который также является председателем комиссии, расследующей катастрофу украинского Boeing-737.

По словам Рувина, на месте падения украинского Боинга были найдены несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками.

"И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Потом, уже во время осмотра каждой детали самолета, нами были определены и обнаружены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы, таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, как произошло и каким образом", - цитирует  Рувина пресс-служба института.

По его словам, впоследствии эксперты нашли места, где увидели действие поражающих элементов ракеты. Исследования происходили 10 января.

"Представители иранской власти это увидели... Они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. А утром в 9 часов - мы договорились, что приедем, нас уже не пускали. Пустили уже после 11 часов и было официально заявлено, что самолет сбила ракета иранских Военно-воздушных сил", - рассказал директор института.

Напомним, представители экспертной группы от Министерства внутренних дел, которые отправились после катастрофы самолета МАУ в Иран, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения лайнера Boeing 737. По предварительным данным, доставить тела в Украину планируют до 19 января. В настоящее время проводится подготовка для дальнейшей передачи.

Как сообщал Главред, 

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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