В Иране завершили идентификацию тел после авиакатастрофы: известна дата передачи

До 19 января 11 украинцев совершат свой последний полет для обретения вечного покоя на родине / Reuters

Представители экспертной группы от Министерства внутренних дел, которые отправились после катастрофы самолета МАУ в Иран, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения лайнера Boeing 737.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным, доставить тела в Украину планируют до 19 января. В настоящее время проводится подготовка для дальнейшей передачи.

"Говорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Мы обсудили вопросы репатриации тел украинских жертв и роль Украины в совместном расследовании, в частности - доступ к "черным ящикам". Наши требования остаются неизменными", - заявил в Twitter глава МИД Вадим Пристайко.

Читайте также"Извинений недостаточно": семья погибших в самолете МАУ требует принятия мерМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе разговора с главой МИД Украины заявил о готовности Тегерана передать Киеву тела погибших.

Как известно, МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев. Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

Как ранее сообщал Главред, правительство выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране граждан Украины в размере 200 тысяч гривен.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила высокий профессионализм президента Владимира Зеленского и его команды в кризисной ситуации сразу после крушения самолета МАУ в небе над Тегераном.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.