  1. Главная
  3. Украина

Посол США передала Зеленскому важные данные о крушении Боинга МАУ

10 января 2020, 13:24

Владимир Зеленский провел встречу с представителями США.

Зеленский
Владимир Зеленский встретился с посолм США по поводу крушения самолета МАУ / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский получил от посла США в Украине Кристины Квин данные относительно крушения украинского самолета Боинг в Иране.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, полученные данные будут обработаны украинскими специалистами.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - сообщил Пристайко в Twitter.

Он добавил, что президент ожидает разговора с госсекретарем США Майком Помпео, который запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что Украина обратилась к Канаде по поводу расследования катастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеНапомним, президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.

США самолет крушение Боинг Иран Владимир Зеленский МАУ Вадим Пристайко Украина Кристина Квин
Сейчас вы просматриваете новость «Посол США передала Зеленскому важные данные о крушении Боинга МАУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:22
В Киеве на Оболони подорвали банк, опубликованы фото и видео
14:13
Умер пострадавший в деле против подозреваемой в убийстве Шеремета четы Грищенко
14:00
Ликвидация УПЦ КП: Филарет сделал неожиданный ход, в ПЦУ ответили
13:59
Крушение Боинга МАУ: в Иране назвали сроки расшифровки черных ящиков Видео
13:58
"Провокации ведущих держав": Шойгу нафантазировал нападение на Россию
13:52
Витренко рассказал, как еще хотят в Нафтогазе засудить Газпром
13:34
"Звездный час": Черновол в красном платье и с автоматом предрекла Украине новую революцию Видео
13:30
"Передоз и драка": раскрыты свежие потери "морпехов ДНР"
13:24
Посол США передала Зеленскому важные данные о крушении Боинга МАУ
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: запретный плод и каверзы врагов
13:01
Потепление и снег: синоптик предупредил об изменении погоды в Киеве Фото
13:00
Родить нескольких: молодая жена Петросяна поделилась семейными планами
12:59
"Тепловой след ракет": источник раскрыл подробности катастрофы Боинга МАУ
12:40
Убийство Шеремета: судьи взбунтовались против адвоката подозреваемой Кузьменко
12:35
Крушение Боинга МАУ: Иран принял решение о вскрытии "черных ящиков" Видео
12:32
"Поджог и взрыв": во Львове случилось огненное ЧП, опубликованы фото и видео Фото Видео
12:27
"Все готово к гражданской войне": Звиробий поскандалила в телеэфире Видео
12:10
В Румынии набросились на РФ из-за войск в Черном море
12:07
Гламурный бизнес 2020: Женская дружба - это вам не что-либо как Видео
12:07
Крушение самолета Fokker-100 в Казахстане: раскрыта основная версия Видео
11:59
Украина просит Канаду подсобить с расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране
11:50
Роковая поездка: в центре Москвы в отеле нашли труп молодой украинки
11:43
В Киеве подорожает проезд в маршрутках
11:39
Лондон готовит для Москвы собственные санкции - Financial Times
11:29
Почему Трамп "включил заднюю" в отношении Ирана мнение
10:56
"Пошел в небо": в Сети появилось архивное фото погибшего в Иране пилота МАУ
10:45
Иран и Украина совместно расшифруют "черные ящики" Боинга МАУ
10:40
Щедрівки: історія Щедрого вечера, тексти, слухати онлайн Видео
10:19
Ушел из жизни легендарный писатель-фантаст Майк Резник
09:50
"Версия не подтверждена": Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ Видео
09:39
"Стало "спусковым крючком": Столтенберг "поблагодарил" РФ за аннексию Крыма
09:26
Иран позвал США расследовать крушение украинского Боинга
09:12
Гороскоп на 10 января всех знаков Зодиака: коварная западня и торжество кошелька
09:09
"Ужасное событие": в Австралии рассказали свою версию крушения самолета МАУ в Иране Видео
08:55
Пламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране Видео
08:43
Доллар резко подорожал и превысил психологическую отметку
08:35
Чем кризис на Ближнем Востоке выгоден России мнение
08:25
"Mendel needs a pendel": пресс-служба Зеленского перепутала название Канады
07:55
Крушение Боинга МАУ: в США допустили техническую неисправность самолета Видео
07:25
Удар ракетой по Боингу МАУ: в Иране обвинили США в манипуляциях Видео
07:15
С наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольные
06:53
Учения Путина - опасное предупреждение Украине мнение
06:25
Скоро потеряет власть: астролог рассказал, что ждет Путина
05:51
Украинцев ждет новый курс доллара: эксперт дал прогноз цены валюты
05:16
"Бурное застолье": труп несколько дней просидел за праздничным столом
05:02
Ротовая пошлость: топ-3 техники хорошего и приятного минета
04:58
Голая звезда из Гарри Поттера поделилась откровенным фото для глянца Фото
04:47
День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято Видео
04:09
Тренажерный зал vs домашние тренировки: эксперт показала супер упражнения для фитнеса дома Видео
03:30
"Громоотвод для США": эксперт раскрыл причину ликвидации Сулеймани
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять