Посол США передала Зеленскому важные данные о крушении Боинга МАУ

Владимир Зеленский встретился с посолм США по поводу крушения самолета МАУ / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский получил от посла США в Украине Кристины Квин данные относительно крушения украинского самолета Боинг в Иране.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, полученные данные будут обработаны украинскими специалистами.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - сообщил Пристайко в Twitter.

Он добавил, что президент ожидает разговора с госсекретарем США Майком Помпео, который запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что Украина обратилась к Канаде по поводу расследования катастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеНапомним, президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.