"Профессионально и эффективно": в посольстве США оценили реакцию Зеленского на авиакатастрофу

Кристина Квин отметила правильные действия украинской власти в кризисной ситуации с крушением самолета / @USEmbassyKyiv

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила высокий профессионализм президента Владимира Зеленского и его команды в кризисной ситуации сразу после крушения самолета МАУ в небе над Тегераном.

"Я хотела бы начать с выражения соболезнования гражданам Украины и семьям, и друзьям погибших на прошлой неделе в авиакатастрофе. Я хотела бы поблагодарить президента и премьер-министра, и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и профессионально и эффективно повели себя", - сказала она во время выступления на заседании Кабинета министров.

По словам Квин, в этот сложный и трагический период для Украины США напоминают о своей неизменной поддержке.

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил, что провел разговор с главой Ирана Хасаном Рухани, который принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших.

Напомним, Зеленский получил от посла США в Украине Кристины Квин данные относительно крушения украинского самолета Боинг в Иране.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.