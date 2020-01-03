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Новый представитель США в Украине сделала важное заявление

3 января 2020, 08:21

Кристиан Квин обратилась к украинцам после назначения на пост временного поверенного по делам США в Украине.

Кристина Квин
Кристина Квин сделала важное заявление / @USEmbassyKyiv

В четверг, 2 января, заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов, обратилась к украинцам с важным заявлением.

"Я с восторгом встречаю новые вызовы и ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине. Политика мощной поддержки Украины остается стабильной", - заявила Квин, передает "Голос Америки".

Отметим, Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии. В Западном колледже она получила степень бакалавра по политологии, а в Военном колледже армии США - степень магистра по стратегическим исследованиям.

Кристина Квин - биография 

занимала должность исполняющего обязанности заместителя Главы Миссии и советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Бангкоке, Таиланде;

была советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне;

была директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента;

работала в Посольстве США в Москве, в Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, в Посольстве США в Маниле.

В Государственном департаменте США в Вашингтоне (округ Колумбия) дипломат отвечала за направление сотрудничества с Европейским Союзом, а также за двусторонние отношения со Словенией.

С 2013 по апрель 2019 года Кристина Квин исполняла обязанности заместителя Главы Миссии - министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже.

Кристина Квин - Украина

Приехала дипломат в Украину 28 мая 2019 года на смену послу США в Украине Мари Йованович, которую отозвали в Штаты. 

Политический обозреватель Сергей Ильченко называл Квин жестким реформатором и "дипломатическим пожарным", который способен удержать ситуацию от кризиса. По его словам, задачей Квин в Украине должен был стать патронат над "правильными антикоррупционерами" -  то есть такими, которые полезны для Белого дома.  Также она должна была выстраивать отношения с администрацией президента Владимра Зеленского. Так как Кристина Квин специализируется на экономических и военных вопросах, то она, по мнению политического обозревателя, способна результативно и со знанием дела разговаривать с бизнесменами на понятном им языке.

Читайте такжеПристайко отреагировал на отмену визита Помпео в УкраинуНапомним, 31 декабря временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам и заявил, что он очень оптимистично настроен относительно Украины.

Тейлор отметил, что время, проведенное в Украине, было "замечательным", но он знал, что пробудет здесь ограниченный срок.

"Время моего пребывания было чрезвычайным – и дальше будут большие времена. Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине", - говорится в обращении Тейлора, опубликованном в Twitter  посольства США в Киеве.

посольство США Кристина Квин новости Украины и мира
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