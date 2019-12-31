"Настроен оптимистично": Тейлор попрощался с украинцами

Уильям Тейлор покидает Украину / скриншот

Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор, который передает свои полномочия Кристине Квин, записал видеообращение к украинцам и заявил, что он очень оптимистично настроен относительно Украины.

Тейлор отметил, что время, проведенное в Украине, было "замечательным", но он знал, что пробудет здесь ограниченный срок.

"Время моего пребывания было чрезвычайным – и дальше будут большие времена. Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине", - говорится в обращении Тейлора, опубликованном в Twitter посольства США в Киеве.

Дипломат также отметил, что Украину поддерживают обе партии – и демократы, и республиканцы, а также весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Напомним, ранее СМИ сообщали, что временный поверенный в делах США в Украине сложит свои полномочия 1 января 2020 года, а его место займет заместитель главы миссии в Украине Кристина Квин.