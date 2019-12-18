Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин

Кристина Квин / Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Американская телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила, что нынешний временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор уйдет в отставку с 1 января 2020 года. А претенденткой на его место является заместитель главы миссии в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien).

По данным СМИ, Тейлор передаст ей полномочия в первый день нового года и уже 2 января уедет из Украины. Главред разобрался, кто такая Кристина Квин.

Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии. В Западном колледже она получила степень бакалавра по политологии, а в Военном колледже армии США - степень магистра по стратегическим исследованиям.

Кристина Квин: кем работала

занимала должность исполняющего обязанности заместителя Главы Миссии и советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Бангкоке, Таиланде;

была советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне;

была директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента;

работала в Посольстве США в Москве, в Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, в Посольстве США в Маниле.

В Государственном департаменте США в Вашингтоне (округ Колумбия) дипломат отвечала за направление сотрудничества с Европейским Союзом, а также за двусторонние отношения со Словенией.

С 2013 по апрель 2019 года Кристина Квин исполняла обязанности заместителя Главы Миссии - министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже.

Кристина Квин приехала в Украину 28 мая 2019 года на смену послу США в Украине Мари Йованович, которую отозвали в Штаты.

Политический обозреватель Сергей Ильченко называл Квин жестким реформатором и "дипломатическим пожарным", который способен удержать ситуацию от кризиса, передает dsnews.ua. По его словам, задачей Квин в Украине должен был стать патронат над "правильными антикоррупционерами" - то есть такими, которые полезны для Белого дома. Также она должна была выстраивать отношения с администрацией президента Владимра Зеленского. Так как Кристина Квин специализируется на экономических и военных вопросах, то она, по мнению политического обозревателя, способна результативно и со знанием дела разговаривать с бизнесменами на понятном им языке.

Кроме того, Квин занимается лоббированием интересов бизнеса в государственных органах, сообщается на странице LinkedIn.