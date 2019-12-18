Очередной посол США в Украине идет в отставку - СМИ

Билл Тейлор покинет Украину 2 января / Фото Reuters

Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор, который занял этот пост в июне 2019 года после того, как Штаты отозвали посла в Украине Мари Йованович, сложит свои полномочия в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Сообщается, что место Тейлора займет заместитель главы миссии в Украине Кристина Квин – ей будут переданы полномочия 1 января 2020 года. А 2 января Тейлор покинет страну.

Напомним, в октябре Билл Тейлор дал показания в Конгрессе против президента Дональда Трампа. В частности, он заявил, что был в курсе, что предоставление военной помощи Украине зависит от начала расследования против политического конкурента президента Трампа Джо Байдена.

Как сообщал Главред, в среду, 18 декабря, в Палате представителей США состоится голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. В частности, должны быть проголосованы две статьи импичмента, по которым обвиняют Трампа. Если палата представителей США утвердит обвинительное заключение против Трампа, то вопрос будет рассматриваться в Сенате. При этом большинство сенаторов – республиканцы, и могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.