В посольстве США рассказали, кто приехал на смену Йованович

Кристина Квин / @USEmbassyKyiv

Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин.

Она прибыла в Украину 28 мая 2019 года, рассказали в американском дипломатическом учреждении.

Отмечается, что с 2013 по 2019 год Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Она также была сотрудником посольств США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

"Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания поздравили временно поверенную в делах США в Украине Кристину Квин", - сказано в сообщении.

Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.