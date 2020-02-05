ЧП с самолетом в Стамбуле: количество пострадавших возросло

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В результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен резко увеличилось количество пострадавших и уже сообщается о 120 пассажирах, получивших травмы различной степени тяжести.

Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на администрацию города, большему количеству людей понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Турции сообщали о 52 пострадавших, а изначально - о 21 раненном пассажире. Всего на борту было 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу. На данный момент мы доставили 120 человек в больницы", - утверждает губернатор Стамбула Али Ерликая.

Погибших в результате катасрофы нет.

Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

Как известно, самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился со взлетки в аэропорту Стамбула, рухнул в овраг, загорелся – и просто развалился на три части.