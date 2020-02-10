"Б*яяяять как лошадь, теперь уволят": в России телеведущая похохотала над льготами

Телеведущая камчасткого телеканала высмеяла льготы / скриншот из видео

Ведущая камчатского государственного телеканала расхохоталась во время записи сюжета о повышении социальных выплат льготникам.

В эфир запись не ушла, но кто-то слил её в интернет и она стала звездой Сети.

В свою очередь директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил, что "пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания".

Отметим, видео с хохочущей ведущей стали активно обсуждать в Сети.

"Удивительная Россия. Виноват не тот, кто назначил смешные выплаты, а тот кому это показалось смешным издевательством. А начальник у нас всегда прав", - считает Сергей Борисов.

"Класс. Вот так издеваются над льготниками))", - отметила Вера Федорова.

"Б*яяяять как лошадь", - добавил пользователь Сети.

"Не ведущая же такие надбавки сделала. А так-то, конечно плакать надо", - отметил Николай Фиалковский.

"А она не виновата. Она по делу смеётся и смех истерический. Виноваты те, кто довели до такого. А у этих тут же рефлекс - накажем. Виновника не посадишь", - считает Георгий Никонов.

"Ее не посадят в тюрьму за это? Думаю, посадят", - убеждена Светлана Влади.

"А накажут ее а не тех кто это придумал", - высказался Антон Антонов.

"Прикольная девчонка, жаль уволят теперь", - сказал Евгений Дулебенец.

"Смех коня", - добавила Светлана Люта.

Напомним, ранее в Беларуси журналистка телеканала СТВ Елена Козлова отметилась неадекватным поведением в прямом эфире.

Девушка работала прямо на открытом воздухе, ведя репортаж о Забеге трезвости на улицах Минска.

Более-менее внятно озвучив первую часть эфира, журналистка потеряла свою мысль, запуталась в словах и безуспешно пыталась прочитать текст с бумажки.