"Б*яяяять как лошадь, теперь уволят": в России телеведущая похохотала над льготами

В Сети обсуждают телеведущую из Камчатки, которая посмеялась над льготами.
Ведущая камчатского государственного телеканала расхохоталась во время записи сюжета о повышении социальных выплат льготникам.
В эфир запись не ушла, но кто-то слил её в интернет и она стала звездой Сети.
В свою очередь директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил, что "пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания".
Отметим, видео с хохочущей ведущей стали активно обсуждать в Сети.
"Удивительная Россия. Виноват не тот, кто назначил смешные выплаты, а тот кому это показалось смешным издевательством. А начальник у нас всегда прав", - считает Сергей Борисов.
"Класс. Вот так издеваются над льготниками))", - отметила Вера Федорова.
"Б*яяяять как лошадь", - добавил пользователь Сети.
"Не ведущая же такие надбавки сделала. А так-то, конечно плакать надо", - отметил Николай Фиалковский.
"А она не виновата. Она по делу смеётся и смех истерический. Виноваты те, кто довели до такого. А у этих тут же рефлекс - накажем. Виновника не посадишь", - считает Георгий Никонов.
"Ее не посадят в тюрьму за это? Думаю, посадят", - убеждена Светлана Влади.
"А накажут ее а не тех кто это придумал", - высказался Антон Антонов.
"Прикольная девчонка, жаль уволят теперь", - сказал Евгений Дулебенец.
"Смех коня", - добавила Светлана Люта.
Напомним, ранее в Беларуси журналистка телеканала СТВ Елена Козлова отметилась неадекватным поведением в прямом эфире.
Девушка работала прямо на открытом воздухе, ведя репортаж о Забеге трезвости на улицах Минска.
Более-менее внятно озвучив первую часть эфира, журналистка потеряла свою мысль, запуталась в словах и безуспешно пыталась прочитать текст с бумажки.