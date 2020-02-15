"За счет Украины": президент Эстонии "ткнула носом" Европу в наглость России

Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд / пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд напомнила в Мюнхене о продолжающейся войне в Украине. При этом она указала, что на Донбассе не замороженный, а очень горячий конфликт.

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - заявила Кальюлайд в ходе выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом она указала, что в Европе настолько "жаждут помочь России, что могут сделать это за счет Украины".

"Что меня беспокоит — это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным", - подчеркнула президент Эстонии.

Также она указала, что Европа полна денег, но не знает, куда их инвестировать, а чтобы Украина их получила необходимо лишь верховенство права.

Как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России не привели к видимым изменениям, однако Европе обходятся очень дорого.