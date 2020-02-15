"Обходятся нам дороже, чем русским": Макрон указал на бесполезность санкций против РФ

Макрон считает, что Европа страдает от санкций больше, чем Россия / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России не привели к видимым изменениям, однако Европе обходятся очень дорого.

Во время доклада на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон отметил, что не выступает за отмену санкций, но констатирует их бесполезность.

"У нас множатся замороженные конфликты, недоверие, санкции, которые совершенно ничего в России не изменили. Я совсем не предлагаю их снять, я лишь констатирую... Наши санкции и контрсанкции обходятся нам, европейцам, очень дорого, чуть ли не дороже, чем русским", — сказал Макрон.

Французский лидер призвал к выстраиванию стратегического диалога с Москвой, который поможет укрепить безопасность европейского континента. При этом он отметил, что Европа должна по-своему выстраивать отношения с Кремлем, а не смотреть на США.

"У нас другая география, у нас другие представления о социальной справедливости, культурные особенности, которые необходимо защищать", — заключил Макрон.

Президент Франции акцентировал, что политика в отношении России не может быть "трансатлантической", как у США, а должна быть "европейской".

Как ранее сообщалось, Макрон заявил о том, что Россия "захватила Украину", однако призвал не ждать решения замороженных конфликтов.

Напомним, во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном шла речь о телефонном разговоре в формате Украина-Франция-Германия.