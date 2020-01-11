Макрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов

Владимир Зеленский информировал президента Франции о ситуации с безопасностью на Донбассе.
Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном шла речь о телефонном разговоре в формате Украина-Франция-Германия.
Как сообщили в Офисе президента, трехсторонние переговоры могут состояться в ближайшее время и будут посвящены ситуации на Донбассе.
Кроме того, лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.
Зеленский информировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. В этой связи главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.
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Также Макрон согласился посетить Украину по приглашению Зеленского.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.