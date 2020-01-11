  1. Главная
  3. Политика

Макрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов

11 января 2020, 15:25

Владимир Зеленский информировал президента Франции о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Зеленский Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон встретятся в Киеве / Офис президента Украины

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном шла речь о телефонном разговоре в формате Украина-Франция-Германия.

Как сообщили в Офисе президента, трехсторонние переговоры могут состояться в ближайшее время и будут посвящены ситуации на Донбассе.

Кроме того, лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.

Зеленский информировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. В этой связи главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Читайте также"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными

Также Макрон согласился посетить Украину по приглашению Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Донбасс Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Макрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:26
Крушение Боинга МАУ: в СНБО назвали ориентировочные даты возвращения тел украинцев
15:56
В МАУ объяснили, почему не отменили роковой рейс из Тегерана
15:27
В Кропивницком свая убила двух работников
15:25
Макрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов
15:00
Опубликовано новое видео запуска ракеты по украинскому Боингу в Иране Видео
14:54
Стало известно, о чем Зеленский и Макрон договорились по расследованию гибели Боинга МАУ Видео
14:35
За пять секунд до рокового решения: в Иране рассказали, как ударили ракетой по Боингу МАУ
14:23
"Диалог был": в МАУ рассказали о разговоре пилотов сбитого Боинга с авиадиспетчером Видео
13:58
"За сбитый Боинг должна ответить Россия": Турчинов "выплеснул" провокационное заявление
13:57
Российская ракета прошила кабину: опубликованы детали крушения самолета МАУ
13:30
Иран признал вину за крушение самолета: Зеленский обратится к украинцам
13:29
Иран сбил украинский самолет: обнародованы новые устрашающие фото с места трагедии Фото
13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: безжалостные схватки и горечь в любви
13:06
Крушение боинга МАУ: верховный лидер Ирана потребовал опубликовать все детали трагедии Видео
13:00
Модные мужские стрижки 2020 – самые важные тренды в мужских стрижках 2020 фото Фото
12:25
Стало известно, кто в Иране взял на себя ответственность за гибель Боинга МАУ Видео
12:07
В разведке узнали свежайшие потери боевиков на Донбассе
11:37
В России в ДТП погибли и пострадали украинцы
11:35
Иран сбил самолет МАУ: Гончарук рассказал, что происходит на месте трагедии Видео
11:30
Трамп и Иран подыгрывают друг другу мнение
11:10
Стало известно, на сколько лет группе Воровайки запрещен въезд Украину
11:00
Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ
10:57
"С*ки, плевать на извинения": иранские соболезнования возмутили украинцев в Сети
10:37
Генштаб Ирана уточнил, чья ракета сбила Боинг 737 МАУ Видео
10:16
В Черновцах отец поджег дочь и дом и сбежал Видео
10:14
"Фанатики убили ракетами Путина 176 человек": журналист пояснил, почему Иран "три для лгал" Видео
09:52
Гороскоп на 11 января всех знаков Зодиака: запретный плод и каверзы врагов
09:50
Как Иран сам подписал себе приговор мнение
09:49
Коп наехал на пешехода: в Борисполе произошло жуткое смертельное ДТП Видео
09:27
Оман получил нового султана
09:23
"С королевой нельзя так поступать": Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри Видео
09:01
"Охота на ведьм закончилась": Трамп решил наладить отношения с Россией
08:52
Зеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУ Видео
08:37
Смертник устроил взрыв в пакистанской мечети: много жертв
08:35
Катастрофа украинского Боинга: почему вину Ирана будет сложно доказать мнение
08:32
В Украине следует ввести военное положение – бывший министр обороны
08:13
Тела в подвале киевской многоэтажки: появились подробности и фото с места ЧП Фото
08:05
Щедривки: праздник Старый Новый год и обычаи с традициями Видео
08:05
Женские стрижки 2020 – названы самые модные женские стрижки и челки 2020 фото
07:55
"Катастрофическая ошибка": президент Ирана выразил соболезнования после атаки на Боинг МАУ Видео
07:31
Смертельный рейс Тегеран-Киев: украинский Боинг был принят за вражеский самолет Видео
07:00
"Человеческая ошибка": Иран признал, что самолёт МАУ сбили случайно Видео
06:51
Почему Зеленский так осторожен в заявлениях по Ирану мнение
06:23
Крушение самолета МАУ: Украина стала заложницей разборок между США и Ираном – эксперт
05:50
Богатство и лавры победителей: астролог назвала счастливчиков января 2020 года
05:17
Как построить отличные отношения с ребенком: простые советы от Комаровского Фото
04:46
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 11 января Фото
04:14
Гороскоп на 2020 год: кому грозят волны судьбы
03:21
Похоть и законы: в США судью отдали под суд за групповой секс на работе
02:33
Умер правивший 50 лет султан Омана Кабус Бен Саид
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять