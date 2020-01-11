Стало известно, о чем Зеленский и Макрон договорились по расследованию гибели Боинга МАУ

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон достигли договоренности по расследованию гибели борта Боинга 737 МАУ / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном, главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Французский лидер пообещал способствовать всестороннему расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечению к ответственности виновных в совершении преступления, говорится на сайте президента Украины.

По словам Макрона, его страна уже дала старт формальной процедуре начала международного расследования авиакатастрофы в ІКАО (Международная организация гражданской авиации).

Ранее сообщалось, что украинский Боинг 737-800 потерпел крушение под Тегераном 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 граждан Украины.

Иран признал, что сбил самолет. Иранский президент Хасан Рухани назвал случившееся катастрофической ошибкой. Позже появилась информация, что Боинг 737 МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса cтражей исламской революции. Потом КСИР взял на себя полную ответственность за гибель самолета.