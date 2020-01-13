Путин обсудил с Макроном Иран: в Кремле раскрыли подробности

Эммануэль Марон и Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, которые ранее пошушукались за спиной у Владимира Зеленского. Отмечается, что основной темой переговоров стал ситуация в Иране.

Так, Путин и Макрон приняли решение сохранить ядерную сделку.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, лидеры затронули конфликт в Ливии.

"Выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", – отметили у Путина.

Как ранее сообщал Главред, глава Франции Эммануэль Макрон обговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию вокруг сбитого в Иране Боинга МАУ.