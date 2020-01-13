"Строго соблюдать режим тишины": Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским

Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским / Офис президента Украины

Глава Франции Эммануэль Макрон, который ранее пошушукался с Путиным, обговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию вокруг сбитого в Иране Боинга компании Международные авиалинии Украины, а также обстановку на Донбассе.

Макрон подчеркнул важность соблюдения перемирия на востоке Украины.

"В ходе разговора обсуждалась деятельность после парижского саммита в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Были отмечены первые результаты, в частности, обмен пленными 29 декабря, а также подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения", - сказано в опубликованном в понедельник, 13 января, коммюнике Елисейского дворца.

Читайте такжеВо Франции рассказали, поедет ли Макрон в Москву на День ПобедыРанее сообщалось, во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном шла речь о телефонном разговоре в формате Украина-Франция-Германия.

Как сообщили в Офисе президента, трехсторонние переговоры могут состояться в ближайшее время и будут посвящены ситуации на Донбассе.

Зеленский информировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. В этой связи главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.