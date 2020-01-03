Путин снова пошушукался с Макроном об Украине за спиной Зеленского: что обсуждали

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Отмечается, что основной темой переговоров глав государств стала Украина.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского Комплекса мер и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Кроме того, стороны положительно оценили обмен пленными между боевиками и Украиной, который состоялся 29 декабря. Также Путин и Макрон затронули вопрос "пакетного" соглашения по транзиту газа через Украину, заключенного под Новый год.

Как ранее сообщал Главред, в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия - Европейский Союз подписали новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на пять лет.