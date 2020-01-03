"Главное разочарование": Алексей Кортнев "проехался" по Путину

Отношения РФ со всем цивилизованным миром напрочь испорчены, отметил лидер группы Несчастный случай.
Российский музыкант, лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев назвал президента РФ Владимира Путина главным разочарованием прошедших десяти лет.
Российская экономика развалена, отношения со всем цивилизованным миром напрочь испорчены, и автор всего этого - глава государства, рассказал артист в интервью Настоящему времени.
По словам собеседника, еще десять лет назад были надежды на то, что Россия будет как-то развиваться экономически и политически.
"…А сейчас мы наблюдаем экономику в развале, испорченные напрочь отношения со всем цивилизованным миром. И, конечно, автор всего этого - президент нашей страны… для меня, моего круга, конечно, главное разочарование - это… Путин", - заявил музыкант.
Ранее Алексей Кортнев говорил, что для России и ее граждан главное событие прошедших десяти лет - разрыв с Украиной. Лидер группы Несчастный случай выразил мнение, что разрыв с украинским государством - удар, который РФ, скорее всего, будет переживать еще долгие десятилетия.