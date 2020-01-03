"Главное разочарование": Алексей Кортнев "проехался" по Путину

Владимир Путин - главное разочарование прошедших десяти лет, полагает Алексей Кортнев / instagram.com/alekseikortnev

Российский музыкант, лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев назвал президента РФ Владимира Путина главным разочарованием прошедших десяти лет.

Российская экономика развалена, отношения со всем цивилизованным миром напрочь испорчены, и автор всего этого - глава государства, рассказал артист в интервью Настоящему времени.

По словам собеседника, еще десять лет назад были надежды на то, что Россия будет как-то развиваться экономически и политически.

"…А сейчас мы наблюдаем экономику в развале, испорченные напрочь отношения со всем цивилизованным миром. И, конечно, автор всего этого - президент нашей страны… для меня, моего круга, конечно, главное разочарование - это… Путин", - заявил музыкант.

Ранее Алексей Кортнев говорил, что для России и ее граждан главное событие прошедших десяти лет - разрыв с Украиной. Лидер группы Несчастный случай выразил мнение, что разрыв с украинским государством - удар, который РФ, скорее всего, будет переживать еще долгие десятилетия.