"Удар по России": Алексей Кортнев высказался о разрыве с Украиной

Разрыв с Украиной - удар по РФ, полагает Алексей Кортнев / instagram.com/alekseikortnev

Российский музыкант, солист и лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев считает, что для РФ и россиян главным событием прошедших десяти лет является разрыв с Украиной.

Разрыв с украинским государством - удар, который, скорее всего, Россия будет переживать еще долгие десятилетия, рассказал Кортнев в интервью Настоящему времени.

По его мнению, разрыв РФ с Украиной затмевает и Олимпиаду в Сочи, и допинговый скандал.

"Думаю, главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная…", - отметил собеседник.

Музыкант добавил, что разрыв с Украиной - политический, экономический и репутационный удар по России.

"…это действительно и репутационный, и экономический, и политический удар, который наша страна будет переживать еще долгие десятилетия, скорее всего", - полагает лидер группы Несчастный случай.

Напомним, в 2014-м году после захвата Крыма Россией Алексей Кортнев одобрил аннексию полуострова. Позже музыкант сказал, что не очень понимал ситуацию, а когда разобрался - его взгляды на аннексию Крыма изменились.