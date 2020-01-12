Путин вновь поговорил с Макроном за спиной у Зеленского: о чем шла речь

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе во время телефонного разговора / УНИАН

Лидеры Франции и России, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, в воскресенье, 12 января, вновь провели телефонный разговор.

По информации пресс-службы Кремля, главы государств

Президенты России и Франции и в ходе телефонного обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана, а также конфликт на Донбассе.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика украинского конфликта (на Донбассе, - ред.) и положение дел в Сирии", - указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.

Ранее стало известно, о чем Зеленский и Макрон договорились по расследованию гибели Боинга МАУ.

Также напомним, Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными.