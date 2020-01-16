Макрон обвинил РФ в захвате Украины и захотел нового сближения с Путиным

Эммануэль Макрон рассказал о сближении с Владимиром Путиным / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Россия "захватила Украину", однако призвал не ждать решения замороженных конфликтов.

"Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго", - подчеркнул он во время общения с журналистами в Елисейском дворце.

Отвечая на вопрос о том, что заставило его изменить свое отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ и сближение двух стран, Макрон отметил, что это было плодом долгих размышлений, пишет Новая газета.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал президент Франции.

Читайте такжеМакрон приедет в гости к Зеленскому: стали известны детали переговоров президентов

Ранее сообщалось, во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном шла речь о телефонном разговоре в формате Украина-Франция-Германия.

Как сообщили в Офисе президента, трехсторонние переговоры могут состояться в ближайшее время и будут посвящены ситуации на Донбассе.