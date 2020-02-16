Неудавшаяся бундесмама обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в атаках на ЕС / Reuters

Российская Федерация гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия совершает нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии.

"Хотелось бы, чтобы Германия, Европа в целом следовали своим курсом, отстаивали собственные интересы. И здесь речь не идет лишь о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - сказала она.

Отметим, Крамп-Карренбауэр всегда открыто осуждала аннексию Крыма и захват Россией украинских земель. Она выступала за запрет на заход в европейские порты российским судам, базирующимся в Азовском море, а также поддерживала антироссийские санкции. Правда, Крамп-Карренбауэр не осуждала строительство "Северного потока-2".

Крамп-Карренбауэр в 2018 году то ли в шутку, то ли всерьёз заявила, что знает, как прекратить войну в Украине.

"И что они там в Украине не пробовали: и дипломатию, и выстрелы, а если спросить меня – все так просто. Берем боксерский ринг, в один угол Кличко, в другой Путина, кто выстоит десять раундов, тот и победил", - говорила тогда Крамп-Карренбауэр.

Напомним, ранее глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель и громогласно заявляла о намерении стать "бундесканцлерин" в 2021 году - сразу после официального окончания срока полномочий Меркель - внезапно отказалась от этого решения.

Также стало известно, что действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии, но хочет, чтоб та осталась на должности министра обороны Германии.