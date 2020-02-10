"В один угол Кличко, в другой Путина": преемница Меркель отказалась стать бундесмамой

Крамп-Карренбауэр отказалась быть преемницей Меркель / Reuters

Глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель и громогласно заявляла о намерении стать "бундесканцлерин" в 2021 году - сразу после официального окончания срока полномочий Меркель - внезапно отказалась от этого решения.

Также стало известно, что действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии, но хочет, чтоб та осталась на должности министра обороны Германии.

При этом Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера, "подготовить партию к будущему" и затем покинуть пост главы ХДС, который она занимает с декабря 2018 года, пишет Der Spiegel.

К слову, фаворитом на пост главы ХДС СМИ называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Почему уход Крамп-Карренбауэр – это плохо для Украины

Крамп-Карренбауэр открыто осуждала аннексию Крыма и захват Россией украинских земель. Она выступала за запрет на заход в европейские порты российским судам, базирующимся в Азовском море, а также поддерживала антироссийские санкции. Правда, Крамп-Карренбауэр не осуждала строительство "Северного потока-2".

Крамп-Карренбауэр в 2018 году то ли в шутку, то ли всерьёз заявила, что знает, как прекратить войну в Украине.

"И что они там в Украине не пробовали: и дипломатию, и выстрелы, а если спросить меня – все так просто. Берем боксерский ринг, в один угол Кличко, в другой Путина, кто выстоит десять раундов, тот и победил", - говорила тогда Крамп-Карренбауэр.

Читайте такжеПреемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула УкраинуНапомним, ранее сообщалось, бундесканцлерин Ангела Меркель заявила, что твердо намерена уйти из политики после 2021 года.

По словам Меркель, после 2021-го она не намерена как-либо фигурировать в активной политической деятельности

"Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями"", — отметила Меркель.