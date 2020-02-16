Передали оборудование, обучают пограничников: США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной

США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной / @GpkGovBY

Государственный пограничный комитет Беларуси получил от США оборудование для охраны границы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

"На участке пограничного поста Наровля состоялась официальная церемония передачи белорусским пограничникам оборудования, предоставленного Министерством энергетики США", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства Беларуси.

Отмечается, что Минэнерго США с 2013 года предоставляет техническую помощь белорусской стороне в рамках реализации проекта "Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на государственной границе Республики Беларусь".

"Кроме этого, проводятся обучающие мероприятия для сотрудников органов пограничной службы", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.

Читайте такжеЭксперт назвал дату поглощения Беларуси Россией

Пограничное подразделение Наровля заступило на охрану государственной границы Беларуси в 2018 году. Пограничный пост Наровля в Мозырском пограничном отряде сформирован с целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления. Общая протяженность белорусско-украинской границы составляет более 1 тысячи километров.

Напомним, ранее государственный секретарь Майк Помпео побывал с визитом в Беларуси, где провел встречу с президентом Александром Лукашенко.