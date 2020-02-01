"У нас диктатура": как прошла встреча Помпео и Лукашенко

Александр Лукашенко и Майк Помпео / Белта

Государственный секретарь Майк Помпео в субботу, 1 февраля, прибыл с визитом в Беларусь, где провел встречу с президентом Александром Лукашенко. Отмечается, что это первая поездка американского госсекретаря в Минск более чем за 20 лет.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил президент Беларуси перед началом встречи

По данным The New York Times, в ходе встречи Помпео выразил надежду сможет помочь стране добиться суверенитета и независимости и пообещал расширить штат посольства в Минске. При этом Лукашенко пожаловался на "абсолютно безосновательные недопонимания прошлых властей" и похвалил Помпео за "риск" приехать в Беларусь.

Кроме того, госсекретарь США предложил белорусскому президенту решить вопрос поставками нефти.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", – цитирует Помпео агентство БЕЛТА.

Также он отметил успешное сотрудничество стран в сфере безопасности и считает, что его необходимо расширять.

"Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году. Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", – подчеркнул госсекретарь США.

Стоит отметить, что встреча Помпео и Лукашенко проходит на фоне ухудшившихся отношений Минска и Москвы.

Как ранее сообщал Главред, госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео назвал условие отмены санкций против России.