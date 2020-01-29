Новые антироссийские санкции: США прижали миньонов России в Крыму

В список санкций Минфина США внесены 8 физических лиц и одна компания.
США усилили санкции против России. В обновленный санкционный список попали российские чиновники из аннексировнного Крыма.
В список санкций, опубликованных на сайте Минфина США (OFAC), внесены 8 физических лиц и компания Гранд экспресс сервис (это оператор пассажирских железнодорожных перевозок на аннексированный полуостров).
Среди новых санкционных "сановников" – врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер городского заксобрания Владимир Немцев и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Напомним, 28 января Европейский совет принял решение о расширении санкционного списка из-за "выборов" в аннексированном Россией Крыму.
В МИДе Украины уже поблагодарили ЕС за введение новых санкции в отношении 7 лиц, которые были причастны к этим "местным выборам".
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.