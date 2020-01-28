"Черный список" ЕС: еще семеро россиян попали под санкции Евросоюза

Новые санкции Евросоюза ударили по России

Во вторник, 28 января, Европейский совет принял решение о расширении санкционного списка из за "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, новые ограничительные меры приняты против семи человек, участвовавших в организации "выборов" в Крыму в сентябре 2019 года.

Он добавил, что теперь санкционный список Евросоюза содержит 177 человек и 44 субъекта.

Напомним, ранее Сенат США дал "зеленый свет" "адским санкциям" против России из-за агрессии Кремля.