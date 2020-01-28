Новые санкции ЕС против России: реакция МИД Украины

Пристайко / УНИАН

В МИДе Украины поблагодарили ЕС за введение новых санкции в отношении 7 лиц, которые были причастны к "местным выборам" в оккупированном Крыму.

"ЕС еще раз подтвердил неизменность своей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины путем введения санкций в ответ на так называемые "местные выборы" в оккупированном Крыму и Севастополе. Благодарен нашим партнерам за солидарность с Украиной", - написал министр Вадим Пристайко в Twitter во вторник, 28 января.

Ранее Главред сообщал, что во вторник, 28 января, Европейский совет принял решение о расширении санкционного списка из за "выборов" в аннексированном Россией Крыму.