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Помпео сделал громкое заявление об отмене санкции против России

31 января 2020, 19:30

В Киеве Майк Помпео назвал условие отмены жестких санкции в отношении России.

Майк Помпео
Майк Помпео назвал условие отмены санкций против России / GettyImages

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео назвал условие отмены санкций против России.

Как сообщил чиновник на своей странице в микроблоге Twitter, российская агрессия в Украине привела к огромным потерям жизней на Донбассе. Поэтому санкции Штатов в отношении России будут действовать до тез пор, пока нее прекратится гибель людей на Донбассе

"Агрессия России в Украине привела к бессмысленным потерям тысяч жизней на Донбассе. Сегодня я присоединился к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, чтобы почтить память о них. Санкции против России будут оставаться в силе, пока поступки, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - подчеркнул Помпео.

Кроме этого, в Сети Помпео обнародовал фото, на которых он вместе  с министром Вадимом Пристайко и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возлагают цветы к стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

Ранее Главред писал,что 30 января Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом 30 января. Позже стало известно, что госсекретарь США встретился с главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко.

Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский, госсекретарь США  заявил, что американские власти понимают важность украинского государства. Украина важна, поскольку в Восточной Европе является бастионом между свободой и тоталитаризмом, рассказал госсекретарь в Киеве.

Отметим, США ввели санкции против России в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.

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