"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"

Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции / president.gov.ua

В России оценили ситуацию вокруг публикации в рамках Мюнхенской конференции по безопасности плана по решению ситуации на Донбассе "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

По словам одного из инициаторов плана генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, идею поддержали в аналитическом центре European Leadership Network и американской организации Nuclear Threat Initiative.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, что неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - заявил он в комментарии Немецкой волне.

При этом российский эксперт считает, что для Украины был бы полезен национальный диалог об идентичности, который предложен в плане.

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"Что касается участия других стран-соседей - это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - добавил Кортунов.

Напомним, ранее в США дипломаты, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление относительно ошибочности плана прекращения войны в Украине, предложенного на Мюнхенской конференции по безопасности.