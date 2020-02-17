В Конституционном суде России объявили СССР "незаконным государством"

СССР – незаконное государство – КС РФ вынес скандальное решение / norg-norg.livejournal.com

Судья российского Конституционного суда Константин Арановский постановил: "СССР – незаконно созданное государство".

Данное решение принято в деле о возмещении жилья россиянам, которые своих домов лишись из-за советских репрессий, пишет Коммерсант.

Согласно постановлению Арановского, нельзя "переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой" – то есть с СССР на Российскую Федерацию.

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – заявил судья КС.

Читайте такжеКремль люто оскорбился на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировойОн отметил, что "даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма".

В подтверждение своих слов судья процитировал писателя и террориста Захара Прилепина: "Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю место захоронения" и "То, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все – не моя Родина".

Стоит отметить, что в Кремле решение Конституционного суда не вызвало восторга. Решение судьи уже назвали "странным", подвергнув сомнению и компетентность судьи.

А официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков позицию судьи назвал "особым мнением".

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