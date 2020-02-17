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В Конституционном суде России объявили СССР "незаконным государством"

17 февраля 2020, 13:20

В Кремле решение Конституционного суда не вызвало восторга.

СССР – незаконное государство – КС РФ вынес скандальное решение
СССР – незаконное государство – КС РФ вынес скандальное решение / norg-norg.livejournal.com

Судья российского Конституционного суда Константин Арановский постановил: "СССР – незаконно созданное государство".

Данное решение принято в деле о возмещении жилья россиянам, которые своих домов лишись из-за советских репрессий, пишет Коммерсант.

Согласно постановлению Арановского, нельзя "переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой" – то есть с СССР на Российскую Федерацию.

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – заявил судья КС.

Читайте такжеКремль люто оскорбился на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировойОн отметил, что "даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма".

В подтверждение своих слов судья процитировал писателя и террориста Захара Прилепина: "Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю место захоронения" и "То, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все – не моя Родина".

Стоит отметить, что в Кремле решение Конституционного суда не вызвало восторга. Решение судьи уже назвали "странным", подвергнув сомнению и компетентность судьи.

А официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков позицию судьи назвал "особым мнением".

Ранее эксперт сказал, стоит ли Украине опасаться изменения конституции России. Путин уже действовал вопреки конституции РФ, отметил эксперт.

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