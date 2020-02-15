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"Путинская редакция": эксперт сказал, стоит ли Украине опасаться изменения конституции России

15 февраля 2020, 03:15

Путин уже действовал вопреки конституции РФ, отметил эксперт.

Эксперт сказал, что Владимир Путин уже сделал странам-соседям все плохое, что можно было сделать – Путин новости
Владимир Путин уже сделал странам-соседям все плохое, что можно было сделать, сказал эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что если Российская Федерация получит конституцию в путинской редакции, то для Украины ничего не изменится – президент РФ Владимир Путин уже сделал государствам-соседям все плохое, что можно было сделать.

Глава России как воспринимал зону влияния своей страны по советскому образцу, так и продолжает воспринимать, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, российский лидер раньше действовал вопреки конституции своей страны.

Орешкин добавил, что документ запрещает вмешательство российской армии в конфликты без разрешения Совета Федерации, но она вмешивались все равно, в той же Грузии, а потом, задним числом, Совфед пересматривал эту норму и давал свое согласие.

"Ничего не изменится (после внесения изменений в конституцию РФ – Ред.). Потому что все плохое, что можно было сделать странам-соседям, Путиным уже сделано. Он как мыслил зону влияния России по советскому образцу, так и продолжает мыслить", – заявил политолог.

Эксперт полагает, что для соседних государств после изменения конституции ничего не изменится, а президент России будет встречать все большее разочарование.

"Ведь модель сохранения зоны влияния, когда речь идет не о культурном или взаимовыгодном экономическом обмене, а также не об уважении суверенитета соседей, а об их очевидном подчинении приказам из Кремля, будет приводит к прямо противоположным результатам", – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что это видно уже сейчас – президент Беларуси Александр Лукашенко отходит от Кремля, а Украина уже отошла.

"Дальнейшие действия России в этом направлении будут определяться не нормами конституции – Путин глубоко безразлично относится к этим формальным нормам, а реальными возможностями и ресурсами РФ", – сказал он.

Ранее стало известно, что 21 января Владимир Путин внес в Госдуму проект, которым предусмотрено внесение поправок в российскую конституцию. Дмитрий Орешкин говорил, что после изменения конституции Путин сможет технически оформить свой новый статус во власти.

Владимир Путин Конституция новости России новости Украины Александр Лукашенко Дмитрий Орешкин
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