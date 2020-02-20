В России при взлете упал самолет с пассажирами

ЧП с самолетом произошло в Магадане / MagadanMedia

В России произошло ЧП с частным самолетом, на борту которого находились пассажиры. АН-2 упал при взлете на аэродроме Магадан-13.

Известно, что самолет не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку. На борту находились 12 человек и два члена экипажа. Всем удалось покинуть воздушное судно. В результате аварии пострадали семь человек, пишет MagadanMedia.

По информации агентства Интерфакс, при падении с 10 метров Ан-2 получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

На месте аварии работают оперативные службы. В МЧС РФ заявили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Напомним, 9 февраля в России также произошло ЧП с самолетом. Так, Боинг-737, совершавший рейс Москва-Усинск, совершил жесткую посадку. По данным Telegram-канала Mash, самолет авиакомпании Ютейр сел прямо на брюхо. На момент инцидента на борту находилось 94 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента к медикам обратилась только одна женщина с жалобой на травму колена.