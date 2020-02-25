Россия впервые за много лет назначила торгового представителя в Украину

Андрей Бабко / Арменпресс

Российский премьер Михаил Мишустин подписал документ о назначении торгового представителя РФ в Украине Андрея Бабко.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

"Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте.

Как сообщает агентство Интерфакс, Бабко станет первым торгпредом РФ в Украине за последние восемь лет. Именно в 2012-м предыдущий российский торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор должность была вакантной, а и.о. торгпреда был Сергей Соломин.

К слову, ранее Андрей Бабко (с 2013-го) занимал пост торгпреда в Армении. В период с 2005 по январь 2011-го он работал на посту заместителя торгпреда РФ в КНР.

Напомним, ранее, в июне 2019 года, Российская Федерация разрешила временно ввозить для продажи ряд товаров из Украины. В первую очередь была дана отсрочка на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектриком.