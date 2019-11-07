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Торгпред Украины обвинил Польшу в экономическом геноциде

7 ноября 2019, 20:36

Чиновник полагает, что международные перевозки для Украины являются убыточными.

Качка
Качка обвинил Польшу в поиске выгоды по международным перевозкам / Фото: Facebook/Тарас Качка

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является экономическим геноцидом.

"Я считаю, что это действительно экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с ЕС", - сказал он на брифинге в рамках конференции Торговые войны: искусство защиты.

Качка пообещал, что Украина будет решительно настаивать на решении данной проблемы и добьется положительного результата.

"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с ЕС", – утверждает торгпред.

Как известно, предварительный лимит Польши на 2020 год – 160 тысяч международных грузовых автоперевозок. Украина сообщила Польше, что ее перевозчикам нужно не менее 200 тысяч.

Напомним, в Польше вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик напомнил о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского относительно отмены моратория на поисково-эксгумационные работы польских захоронений в Украине.

Как ранее сообщалось, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

Польша Тарас Качка новости Украины
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