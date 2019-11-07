Торгпред Украины обвинил Польшу в экономическом геноциде

Чиновник полагает, что международные перевозки для Украины являются убыточными.
Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является экономическим геноцидом.
"Я считаю, что это действительно экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с ЕС", - сказал он на брифинге в рамках конференции Торговые войны: искусство защиты.
Качка пообещал, что Украина будет решительно настаивать на решении данной проблемы и добьется положительного результата.
"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с ЕС", – утверждает торгпред.
Как известно, предварительный лимит Польши на 2020 год – 160 тысяч международных грузовых автоперевозок. Украина сообщила Польше, что ее перевозчикам нужно не менее 200 тысяч.
Напомним, в Польше вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик напомнил о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского относительно отмены моратория на поисково-эксгумационные работы польских захоронений в Украине.
Как ранее сообщалось, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.