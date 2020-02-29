Муж российского блогера умер после вечеринки в бане с сухим льдом

Валентин Диденко погиб / Фото: Instagram/didenko.katerina

Жертвами вечеринки с сухим льдом в банном комплексе на юге Москвы стали три человека, еще семь пострадали и находятся в реанимации.

Как сообщили агентству Москва в правоохранительных органах, умер муж блогера Катерины Диденко, день рождения которой праздновали гости.

"Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших, которые прыгнули в бассейн с сухим льдом. Инициатива развлечения принадлежала мужу блогера, который хотел сделать имениннице сюрприз. В результате у льда началась реакция с водой и выделился углекислый газ, которым надышались гости. Предварительно установлено, что у погибших произошел отек легких.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "причинении смерти по неосторожности двум или более лицам".

Напомним, блогер Катерина Диденко, которая ведет блог Аптечный Ревизорро для аудитории в миллион человек, едва не погибла во время банной вечеринки по случаю своего дня рождения в центре Москвы. После сообщения о смерти она вышла на связь и сообщила, что находится в реанимации, куда доставлен ее супруг.