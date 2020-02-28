В России после сообщения о гибели в бане блогер позвонила из реанимации

После вечеринки два человека все же погибло.
Известная в РФ блогер Катерина Диденко, которая ведет блог Аптечный Ревизорро для аудитории в миллион человек, едва не погибла во время банной вечеринки по случаю своего дня рождения в центре Москвы.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 29-летняя погибла, получив химические ожоги. Также скончались еще два человека, двое пострадали после того, как в бассейн высыпали около 30 килограммов сухого льда.
Затем девушка самостоятельно вышла на связь. Она рассказала, что находится у дверей реанимации, куда доставили пострадавших, и не знает, кто именно из ее гостей погиб после роковой вечеринки. В тяжелом состоянии также находится ее муж Валентин. Всего на празднике было около 20 человек.
Отмечается, что искусственный лед купил муж Диденко, чтобы устроить сюрприз: сухой лед должен был превратиться в эффектный пар. Но когда гости прыгнули в бассейн, и когда лед высыпали в воду, люди начали синеть и терять сознание. Сейчас медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Позже был обнародован список пострадавших и погибших:
Пострадавшие:
1. Сергей Сальников, 31 год
2. Андрей Гойко, 29 лет
3. Валентин Диденко, 32 года
4. Вячеслав Звягин, 32 года
Погибшие:
1. Наталья Монакова, 25 лет
2. Неизвестный, 30 лет
Как ранее сообщалось, известная российская тревел-блогер Олеся Сацункевич погибла в результате ДТП, произошедшем на Бали.
Напомним, в Москве была обнаружена убитой популярная блогер по имени Екатерина, которую нашли в чемодане с перерезанным горлом и полностью обнаженную.