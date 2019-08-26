Тревел-блогер из России разбилась в ДТП на Бали

26 августа 2019, 21:31

Девушку транспортировали в Россию с отеком мозга, но спасти ее не удалось.

Российская блогерша Олеся Сацункевич погибла в ДТП на байке / Фото: Instagram/ole_up

Известная российская тревел-блогер Олеся Сацункевич погибла в результате ДТП, произошедшем на Бали.

Как сообщают друзья на странице девушки в Instagram, она попала в аварию на мотоцикле.

После ДТП у девушки случился отек мозга и началось кровоизлияние, после чего она впала в кому.

"Олеся попала в аварию на байке. Как все произошло, уточняется. Знаем только, что её доставили в больницу BIMS hospital в 4 утра. У неё был сильный ушиб головы, приходила в сознание, но речь была бессвязная. Приблизительно в 6 утра информация дошла до друзей из России. Подняли шум. Приехали в больницу. Состояние Олеси ухудшалось, пошtл отек мозга. Врачи недооценили серьезность травмы. Было решено перевести ее в другую больницу для операции", - написали ее друзья в Сети.

У девушки случилось кровоизлияние в мозг, затем на Бали прилетели ее родственники и транспортировали для дальнейшего лечения в России. Пострадавшую поместили в одну из московских клиник. Однако мозг девушки не смог преодолеть травмы, медики оказались бессильны и 25 августа Олеся умерла.

Как известно, Сацункевич вела блог о путешествиях и вегетарианстве в Instagram. Она имела свыше 20 тысяч подписчиков.

"Перед переездом на Бали Олеся прощалась. Прям именно прощалась. Распродавала свои вещи. Мои мысли были, что это немного необычно, ведь все равно здесь друзья, мама. Теперь я как-то страшно, но поняла, зачем было это действительно, прощание. Светлая, простая, искренняя и всегда позитивно настроенная на будущее. Олеся, как жалко. Как страшно. Свети с небес своей улыбкой", - написали Олесе в комментариях.

/ Фото: Instagram/ole_up

Напомним, в Москве была обнаружена убитой популярная блогер по имени Екатерина, которую нашли в чемодане с перерезанным горлом и полностью обнаженную.

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