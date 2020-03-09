Во Франции умер легендарный актер Макс фон Сюдов

Макс фон Сюдов умер на 91-м году жизни/ Reuters

Легендарный шведский актер Макс фон Сюдов умер во Франции в возрасте 90 лет.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты BBC News со ссылкой на его семью.

Сюдов снимался в кино почти семьдесят лет. Карьеру он начал в 1949-м, а прославился, сыграв в нескольких фильмах Ингмара Бергмана (в первую очередь - в Седьмой печати).

Последней раз на экранах фон Сюдов появился в фильме 2018-го Курск (посвященном трагедии одноименной российской подлодки) режиссера Томаса Винтерберга.

Напомним, ранее, 19 июля 2019-го умер на 76-м году известный актер Рутгер Хауэр - звезда фильма Бегущий по лезвию.