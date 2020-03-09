Польша вводит жесткий санконтроль на границе с Украиной - что случилось

Польская республика в ближайшее время усилит меры безопасности на границе с другими странами из-за китайского коронавируса.
Китайский коронавирус уверенно шагает по планете - из-за угрозы его дальнейшего распространения, Польша в ближайшее время введет санитарный контроль на границе с нашей страной и другими государствами.
"С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", – сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции в понедельник, 9 марта, пишут польские СМИ.
Также чиновник отметил, что пока что санконтроль введен лишь в некоторых пунктах пропуска на границе с Германией и Чехией.
"Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей", – заявил Каминьский.
Коронавирус в мире
Официально в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии.
Ранее Главред писал, что согласно официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 102 тысячи.
Устрашающая ситуация наблюдается в Италии: там за сутки выявили 778 новых больных, 49 человек умерли. Всего в Италии коронавирусом заболели 4636 человек.
Шокируют показатели Южной Кореи - там общее количество инфицированных составляет 6767 человек, власти призвали граждан не выходить из дома.