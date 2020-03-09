Польша вводит жесткий санконтроль на границе с Украиной - что случилось

Польша вводит санконтроль на границе из-за коронавируса / фото: zaxid.net

Китайский коронавирус уверенно шагает по планете - из-за угрозы его дальнейшего распространения, Польша в ближайшее время введет санитарный контроль на границе с нашей страной и другими государствами.

"С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", – сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции в понедельник, 9 марта, пишут польские СМИ.

Также чиновник отметил, что пока что санконтроль введен лишь в некоторых пунктах пропуска на границе с Германией и Чехией.

"Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей", – заявил Каминьский.

Коронавирус в мире

Официально в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее Главред писал, что согласно официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 102 тысячи.

Устрашающая ситуация наблюдается в Италии: там за сутки выявили 778 новых больных, 49 человек умерли. Всего в Италии коронавирусом заболели 4636 человек.

Шокируют показатели Южной Кореи - там общее количество инфицированных составляет 6767 человек, власти призвали граждан не выходить из дома.