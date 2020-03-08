"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 3500 человек

Коронавирус убил около 3500 человек / Reuters

Прожорливый китайский вирус COVID-19 по состоянию на утро субботы, 7 марта, убил 3491 человека.

Согласно официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 102 тысячи.

Устрашающая ситуация наблюдается в Италии: там за сутки выявили 778 новых больных, 49 человек умерли. Всего в Италии коронавирусом заболели 4636 человек.

Шокируют показатели Южной Кореи - там общее количество инфицированных составляет 6767 человек, власти призвали граждан не выходить из дома.

В Иране заявили о 1234 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В Испании подтверждены 141 новых случаев инфицирования.

В США зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом.

В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19.

В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 200 случаев инфицирования COVID-19.

О первых случаях выявления вируса заявили в Колумбія, Ватикан, Камерун, Сербія, Бутан.

Добавим, что в соцсетях по поводу коронавируса многие шутят.

"Главный удар коронавирус нанёс по мужикам, когда нам запретили рукопожатия. Миллионы мучеников сидят с лицами вдовцов, в агонии, с красными глазами и неутолимой жаждой потрогать ладошки коллег-мужиков. Вот они рядышком — просто руку протяни. Сладкий, недоступный, запретный плод", - пишет пользователь Сети.

"Еще вчера пытался противиться рукопожатиям, но когда приходишь на работу всем не объяснишь и многие не поймут причину. приходится здороваться и мыть руки", - пишет другой пользователь Сети.

"Без страданий не может быть духовного роста, невозможно увеличение жизни, — от этого-то страдания и сопутствуют всегда смерти. Страдание — необходимое и благодетельное условие жизни. От этого-то и говорят в народе, что Бог любит того, кого посещают бедствия", - добавил Величенко Николай.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными исследований, которые бы подтвердили, что распространение китайского коронавируса летом 2020 года существенно снизится.

"Мы должны исходить из допущения, что вирус сохранит способность распространяться. Это ложная надежда — считать, что он исчезнет, как грипп", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.